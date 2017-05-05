В ОРДО шукають "українських диверсантів" з гранатометами – ІС

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Пропагандисти повідомляють про "десятки ДРГ", які нібито прибули в окуповані райони Донбасу напередодні святкування 9 травня.

В ОРДО після виплати зарплатні "побачили" "українських диверсантів" vk.com/strelkov_info

Напередоднікерівництво терористичної організації "ДНР" прийняло рішення про посилення "протидиверсійної діяльності" на тимчасово окупованих територіях Донецької області, повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Так, в останньому розпорядженні так званого "МДБ ДНР" про посилення боротьби з "агентурою і ДРГ українських спецслужб і ССО" йдеться про нібито проникнення в окуповані райони "десятків ДРГ", які готують диверсії і теракти напередодні Дня Перемоги. При цьому в орієнтуваннях окупантів стверджується, що більшість "українських диверсантів" озброєні одноразовими ручними гранатометами.

У зв'язку з цим, у низці населених пунктів, таких як Горлівка та Макіївка, створені "спільні оперативні групи МДБ і МВС". Їх метою є пошук та знешкодження "диверсантів".

Раніше в групі ІС повідомили про підготовку російськими пропагандистськими ЗМІ провокаційних репортажів "про можливий наступ" сил АТО на окуповані території Донецької області 9 травня цього року.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає бойовиків для постановочних пропагандистських відеозйомок з метою показати, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.