В ОРДО шукають "українських диверсантів" з гранатометами – ІС

Пропагандисти повідомляють про "десятки ДРГ", які нібито прибули в окуповані райони Донбасу напередодні святкування 9 травня.
Так, в останньому розпорядженні так званого "МДБ ДНР" про посилення боротьби з "агентурою і ДРГ українських спецслужб і ССО" йдеться про нібито проникнення в окуповані райони "десятків ДРГ", які готують диверсії і теракти напередодні Дня Перемоги. При цьому в орієнтуваннях окупантів стверджується, що більшість "українських диверсантів" озброєні одноразовими ручними гранатометами.
У зв'язку з цим, у низці населених пунктів, таких як Горлівка та Макіївка, створені "спільні оперативні групи МДБ і МВС". Їх метою є пошук та знешкодження "диверсантів".
Раніше в групі ІС повідомили про підготовку російськими пропагандистськими ЗМІ провокаційних репортажів "про можливий наступ" сил АТО на окуповані території Донецької області 9 травня цього року.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Центр інформаційного протиборства Південного ВО ЗС РФ залучає бойовиків для постановочних пропагандистських відеозйомок з метою показати, що російсько-терористичні війська дотримуються режиму припинення вогню в зоні АТО.DT.UA