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В ОРДО бойовики-мародери відкрили вогонь по місцевим "поліцейським" - ІС

20 лютого в 09:56

Одного стрільця затримали, другий втік і знаходиться в розшуку як дезертир.

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Окупантів-грабіжників зловили "на гарячому", але вони не захотіли здаватися без бою
ДАН
На тимчасово окупованій території Донецької області, у підконтрольній бойовикам терористичної організації "ДНР" Горлівці, "правоохоронці ДНР" влаштували перестрілку з місцевими бойовиками, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Співробітники "поліції" відкрили вогонь по мародерах, котрі грабували приватні будинки. Пізніше з'ясувалося, що грабіжниками були бойовики зі складу підрозділу "1-го АК ДНР". Одного мародера затримали, інший втік, в даний час він вважається дезертиром.

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Як повідомлялося раніше, в Донецьку, Макіївці, Ясинуватій і деяких інших прифронтових містах і селах були зафіксовані випадки вимагання терористами НВФ грошей у населення тимчасово непідконтрольних Україні територій. Російські куратори дозволили бойовикам розміщувати зброю на території будь-яких об'єктів, у тому числі житлових будинків. За нерозміщення зброї окупанти вимагали від власників будинків "данину".

26 січня в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України повідомили про масові випадки мародерства серед російських найманців "9-го окремого штурмового полку морської піхоти" у Донбасі. Окупанти забирали в населення транспортні засоби та матеріальні цінності заради особистого збагачення, а введені російським командуванням "особливі заходи" щодо профілактики подібних злочинів виявилися неефективними.

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики ДНР мародери будинки окупанти поліція Україна Донбас
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