В ОРДО бойовики-мародери відкрили вогонь по місцевим "поліцейським" - ІС

Одного стрільця затримали, другий втік і знаходиться в розшуку як дезертир.

Окупантів-грабіжників зловили "на гарячому", але вони не захотіли здаватися без бою ДАН

На тимчасово окупованій території Донецької області, у підконтрольній бойовикам терористичної організації "ДНР" Горлівці, "правоохоронці ДНР"з місцевими бойовиками, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Співробітники "поліції" відкрили вогонь по мародерах, котрі грабували приватні будинки. Пізніше з'ясувалося, що грабіжниками були бойовики зі складу підрозділу "1-го АК ДНР". Одного мародера затримали, інший втік, в даний час він вважається дезертиром.

Як повідомлялося раніше, в Донецьку, Макіївці, Ясинуватій і деяких інших прифронтових містах і селах були зафіксовані випадки вимагання терористами НВФ грошей у населення тимчасово непідконтрольних Україні територій. Російські куратори дозволили бойовикам розміщувати зброю на території будь-яких об'єктів, у тому числі житлових будинків. За нерозміщення зброї окупанти вимагали від власників будинків "данину".

26 січня в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України повідомили про масові випадки мародерства серед російських найманців "9-го окремого штурмового полку морської піхоти" у Донбасі. Окупанти забирали в населення транспортні засоби та матеріальні цінності заради особистого збагачення, а введені російським командуванням "особливі заходи" щодо профілактики подібних злочинів виявилися неефективними.