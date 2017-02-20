В ОРДО бойовики-мародери відкрили вогонь по місцевим "поліцейським" - ІС

Одного стрільця затримали, другий втік і знаходиться в розшуку як дезертир.
Співробітники "поліції" відкрили вогонь по мародерах, котрі грабували приватні будинки. Пізніше з'ясувалося, що грабіжниками були бойовики зі складу підрозділу "1-го АК ДНР". Одного мародера затримали, інший втік, в даний час він вважається дезертиром.
Як повідомлялося раніше, в Донецьку, Макіївці, Ясинуватій і деяких інших прифронтових містах і селах були зафіксовані випадки вимагання терористами НВФ грошей у населення тимчасово непідконтрольних Україні територій. Російські куратори дозволили бойовикам розміщувати зброю на території будь-яких об'єктів, у тому числі житлових будинків. За нерозміщення зброї окупанти вимагали від власників будинків "данину".
26 січня в Головному управлінні Розвідки Міністерства оборони України повідомили про масові випадки мародерства серед російських найманців "9-го окремого штурмового полку морської піхоти" у Донбасі. Окупанти забирали в населення транспортні засоби та матеріальні цінності заради особистого збагачення, а введені російським командуванням "особливі заходи" щодо профілактики подібних злочинів виявилися неефективними.DT.UA