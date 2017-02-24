В ОРДЛО нейтрально пишуть про Савченко і дуже сподіваються на Трампа

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У ЗМІ на окупованих територіях здебільшого висвітлюють київські новини, але не забувають про Трампа, Путіна, Савченко і Медведчука.

ЗМІ в ОРДЛО чекали, що Трамп прийде і порядок наведе news.yahoo.com

У січні 2017 року одним з головним наративів, які поширювалися у ЗМІ на, був такий: Дональд Трамп, який прийде до влади, відмінить санкції щодо Росії та налагодить стосунки з Росією, котрі "зіпсував" Барак Обама.

Як свідчать дані моніторингу Інституту масової інформації, ЗМІ поширюють матеріали про несамостійність України як країни, та її залежність від західних партнерів; а також належність ОРДЛО до "русского міра".

Загалом близько 20% новин на місцевих сайтах присвячені окупаційній владі т.зв. "ДНР" та "ЛНР", тоді як про українську владу матеріалів більше - 32% новин. Але, за даними дослідження ІМІ, переважна кількість матеріалів про українську владу (87%) в ЗМІ, що підлягали аналізу, виявилися негативно забарвленими, 13% матеріалів були нейтральними, а позитивних матеріалів не було виявлено взагалі. Найбільше матеріалів нейтрального характеру були присвячені діяльності народної депутатки Надії Савченко.

Інформації про діяльність російської влади присвячено в середньому 8% новин, причому у переважній кількості вона теж висвітлюється позитивно (91% новин), нейтральними виявилися 9% матеріалів, негативні або критичні матеріали — відсутні.

Крім того, під час моніторингу в інтернет-виданнях ОРЛДО були виявлені новини з ознаками замовлення на користь політичної сили "Опозиційний блок" та Віктора Медведчука.

Інститут масової інформації

Моніторингу підлягали 8 найпопулярніших інтернет-сайтів ОРДЛО. Загалом було оцінено 2097 новин, що вийшли у період з 18 по 25 січня 2017 року.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у громадській думці України переважає ставлення до жителів тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей як до заручників. Так, 31% вважають, що більшість мешканців окупованої частини Донбасу є заручниками певних обставин (сімейних, матеріальних тощо), 24% вважають, що ці громадяни стали заручниками дій незаконних збройних формувань, а ще 14,5% називають їх заручниками провальної політики центральної української влади щодо звільнення цих територій від російських військ та сепаратистів.