Топ Новини
<
>

В ОРДЛО населення на "дні республік" зганяють під загрозою звільнення - розвідка

5 травня в 14:51

В разі низької явки очільники місцевих "міськвиконкомів" можуть втратити свої "посади".

ДНР
"Травневі свята" в Донбасі потрібні лише самим окупантам
РИА Новости
На тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей лідерами терористичних угруповань проводяться заходи з примусового залучення населення до участі у святкових заходах 8, 9, 11 ("день республіки ДНР") та 12 ("день республіки ЛНР") травня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

До міських виконавчих комітетів надіслані розпорядження щодо жорсткого контролю за прибуттям місцевих мешканців на заплановані офіційні заходи.

До керівників, які не зможуть забезпечити належну явку, будуть вжиті жорсткі заходи, навіть звільнення. На підприємствах і в установах окупованих територій призначені спеціально підготовлені особи, які здійснюватимуть контроль участі співробітників у заходах за списками.

Читайте також: Бойовики ОРДЛО погрожують звільненням за відмову бюджетників брати участь у "військових зборах" - розвідка

Як повідомлялося раніше, під час репетиції  у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.

З метою створення іміджу повноцінних "збройних сил" терористичних організацій "Л-ДНР" під час проведення пропагандистських заходів 9 травня, російські куратори видають терористам парадну форму чорного кольору. Проте білі ремені та фурнітуру бойовики мусять купувати власним коштом

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги населення парад ДНР ЛНР
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...