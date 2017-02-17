В окупованому Криму затримали ще одного громадянина України

ФСБ заявило про затримання кримського татарина при спробі проникнути на півострів "в обхід пункту пропуску".
"Під час опитування порушника з'ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана", – сказано в прес-релізі російської спецслужби, поширеному в п'ятницю, 17 лютого.
Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії (незаконне перетинання державного кордону РФ).
У серпні 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".
Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.
Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.Интерфакс