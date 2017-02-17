В окупованому Криму затримали ще одного громадянина України

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ФСБ заявило про затримання кримського татарина при спробі проникнути на півострів "в обхід пункту пропуску".

У Криму продовжують ловити "українських диверсантів"

Управління ФСБ Росії вповідомило про затримання громадянина України Сеїт-Ібраїма Зайтуллаєва, який нібито намагався проникнути на півострів "в обхід пункту пропуску".

"Під час опитування порушника з'ясувалося, що він більше року входив до складу кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана", – сказано в прес-релізі російської спецслужби, поширеному в п'ятницю, 17 лютого.

Проти затриманого порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 322 Кримінального кодексу Росії (незаконне перетинання державного кордону РФ).

У серпні 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.

Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.