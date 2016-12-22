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В окупованому Криму "суд" залишив Чийгоза під арештом

22 грудня в 15:17

Чийгоз заявив, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки.

Крым
Кримський "суд" залишив Чийгоза під арештом до квітня 2017 року
evgovorov / Depositphotos

"Верховний суд" незаконно анексованого Росією Криму залишив без задоволення скаргу адвоката Миколи Полозова на рішення про продовження арешту заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу до 8 квітня 2017 року.

Адвокат Олександр Лісовий заявив, що обставини з моменту арешту Чийгоза сильно змінилися – у суді було допитано близько 200 осіб, з яких тільки три чи чотири вказали, що бачили його, але жоден з них не свідчив про протиправні дії з боку заступника голови Меджлісу.

"На моєму процесі доводиться, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки", – сказав Чийгоз, передає "Центр інформації з прав людини"

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Раніше повідомлялось, що в незаконно анексованому українському Криму російській "суд" ще на три місяці продовжив тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Кримський татарин Ахтем Чийгоз, затриманий за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014, звинувачується в організації масових заворушень.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим суд Росія меджліс арешт
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