В окупованому Криму "суд" залишив Чийгоза під арештом

Чийгоз заявив, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки.

Кримський "суд" залишив Чийгоза під арештом до квітня 2017 року evgovorov / Depositphotos

"Верховний суд" незаконно анексованого Росією Криму залишив без задоволення скаргу адвоката Миколи Полозова на рішення про продовження арешту заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтему Чийгозу до 8 квітня 2017 року.

Адвокат Олександр Лісовий заявив, що обставини з моменту арешту Чийгоза сильно змінилися – у суді було допитано близько 200 осіб, з яких тільки три чи чотири вказали, що бачили його, але жоден з них не свідчив про протиправні дії з боку заступника голови Меджлісу.

"На моєму процесі доводиться, що судової системи в Росії не існує, а є тільки вказівки", – сказав Чийгоз, передає "Центр інформації з прав людини"

Раніше повідомлялось, що в незаконно анексованому українському Криму російській "суд" ще на три місяці продовжив тримання під вартою заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Кримський татарин Ахтем Чийгоз, затриманий за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014, звинувачується в організації масових заворушень.