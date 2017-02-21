В окупованому Криму суд на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста

Після того, як у будинку затриманого цим вранці побували співробітники ФСБ, його звинуватили в "демонстрації символіки екстремістської організації".
"Розміщення "ВКонтакте" і Facebook нібито екстремістських матеріалів, а саме відео з мітингом. Експерт показав, що це був мітинг "Хізб ут-Тахрір", за це Марлену Мустафаєва дали 11 діб", - прокоментував арешт Мустафаєва його захисник.
Кримчанину звинуватили по ч. 1 статті 20.3 КпАП "Демонстрація символіки екстремістської організації".
Крім того, адвокат заарештованого повідомив, що суд розгляне справи десяти активістів, які прийшли підтримати кримського татарина вранці у вівторок, 21 лютого. Цим ранком ФСБ Росії влаштувала обшук у будинку Мустафаєва та затримала декількох осіб.
На затриманих склали протоколи за статтею 20.2 КпАП "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу". При цьому "МВС" Криму відмовилось коментувати ситуацію з обшуками і затриманням кримськотатарських активістів.
Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної "влади".Интерфакс