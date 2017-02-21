В окупованому Криму суд на 11 діб заарештував кримськотатарського активіста

Після того, як у будинку затриманого цим вранці побували співробітники ФСБ, його звинуватили в "демонстрації символіки екстремістської організації".

Кримському активісту Марлену Мустафаєва суд дав 11 діб арешту paulmhill / Depositphotos

Підконтрольний окупаційный "владі" Криму Київський "суд" Сімферополя заарештував активістана 11 діб за розміщення в соцмережах символіки "Хізб ут-Тахрір", повідомив його адвокат Еміль Курбедінов.

"Розміщення "ВКонтакте" і Facebook нібито екстремістських матеріалів, а саме відео з мітингом. Експерт показав, що це був мітинг "Хізб ут-Тахрір", за це Марлену Мустафаєва дали 11 діб", - прокоментував арешт Мустафаєва його захисник.

Кримчанину звинуватили по ч. 1 статті 20.3 КпАП "Демонстрація символіки екстремістської організації".

Крім того, адвокат заарештованого повідомив, що суд розгляне справи десяти активістів, які прийшли підтримати кримського татарина вранці у вівторок, 21 лютого. Цим ранком ФСБ Росії влаштувала обшук у будинку Мустафаєва та затримала декількох осіб.

На затриманих склали протоколи за статтею 20.2 КпАП "Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу". При цьому "МВС" Криму відмовилось коментувати ситуацію з обшуками і затриманням кримськотатарських активістів.

Раніше, міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що в окупованому українському Криму Росія переслідує не тільки представників кримськотатарського народу та їх лідерів, але всіх громадян, чия позиція не відповідає офіційній позиції окупаційної "влади".