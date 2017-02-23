В окупованому Криму не виходять на зв'язок 11 заарештованих кримських татар

Активістів затримали після недавніх обшуків ФСБ на анексованому півострові.

Затримані кримськотатарські активісти не виходять на зв'язок Крим.Реалії

Затримані кримськотатарські активісти, які прийшли підтримати Марлена Мустафаєва під час, досі не вийшли на зв'язок, їх точне місцезнаходження невідоме, повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Отже. Мені починають телефонувати стурбовані родичі та друзі 11 заарештованих. Вони не виходять на зв'язок, про своє місцезнаходження не повідомили після прибуття в місце відбування арешту", - написав Курбедінов на своїй сторінці в Facebook.

Правозахисник також нагадав про те, що затриманим, в порушення чинного законодавства, не надається можливість здійснення щоденних телефонних дзвінків.

"Також адмінарештовані мають право на побачення з родичами", - додав адвокат.

Нагадаємо, затриманого Марлена Мустафаєва, в будинку якого проводилися обшуки, Київський "суд" Сімферополя заарештував на 11 діб за нібито розміщення екстремістських матеріалів в соціальних мережах.

На кримських татар, які прийшли підтримати його, були складені адміністративні протоколи за "порушення встановленого порядку організації або проведення зборів або мітингів".