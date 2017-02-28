В окупованому Криму колишніх українських прикордонників примушують до звільнення - розвідка

По відношенню до них цілеспрямовано не виконуються умови контракту.

В окупованому Криму українських прикордонників-зрадників прибирають з лав військовослужбовців РФ dpsu.gov.ua

Керівництво прикордонної служби ФСБ РФ в анексованомуцілеспрямовано вживає заходів з примушення до звільнення співробітників, колишніх громадян України, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники повідомляють, що стосовно таких осіб командування систематично не виконує умови контракту. Співробітників заставляють працювати понаднормово, не виплачують зарплатню або виплачують її не в повному розмірі, та не забезпечують належні умови проживання.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив про те, що з початку окупації Росією півострова, на службу до агресорів перейшли 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Не зрадили присягу всього 3900 осіб.

Також Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонську і так званого "голову" окупованого Криму Сергія Аксьонова.