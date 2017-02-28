Топ Новини
<
>

В окупованому Криму колишніх українських прикордонників примушують до звільнення - розвідка

28 лютого в 12:53

По відношенню до них цілеспрямовано не виконуються умови контракту.

граница пограничники УА
В окупованому Криму українських прикордонників-зрадників прибирають з лав військовослужбовців РФ
dpsu.gov.ua
Керівництво прикордонної служби ФСБ РФ в анексованому Криму цілеспрямовано вживає заходів з примушення до звільнення співробітників, колишніх громадян України, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Розвідники повідомляють, що стосовно таких осіб командування систематично не виконує умови контракту. Співробітників заставляють працювати понаднормово, не виплачують зарплатню або виплачують її не в повному розмірі, та не забезпечують належні умови проживання.

Читайте також: Військовослужбовці в окупованому Криму все частіше вживають наркотики - розвідка

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив про те, що з початку окупації Росією півострова, на службу до агресорів перейшли 13 тисяч військовослужбовців Збройних сил України. Не зрадили присягу всього 3900 осіб.

Також Генеральна прокуратура України викликала на допит колишнього "прокурора" анексованого Криму Наталю Поклонську і так званого "голову" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Україна Крим анексія звільнення військові Росія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.05
EUR 28.64
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...