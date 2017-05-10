В офісі українського омбудсмена повідомили про завершення верифікації за списками бойовиків "ДНР"

Обробка списків терористів "ЛНР" ще триває.

Українська сторона і окупанти Донбасу почали процес верифікації

відмов від переміщення на окуповану територію засуджених громадян за списками терористичної організації "ДНР" завершений, за списками аналогічної організації ""ЛНР" ще триває, повідомив представник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига в ефірі телеканалу " 112 Україна ".

"Так, дійсно. Відбувається він за такою ж схемою, як було з "ДНР" - це коли під "парасолькою" ОБСЄ, за участю офісу уповноваженого та за участю матерів цих осіб, відбувається процес верифікації. Мається на увазі, що відбувається спілкування з особами, які попередньо були включені в списки "Л-ДНР" і попередньо висловили незгоду з тим, що вони можуть бути передані тій стороні. Отже, щоб упевнитися, що ці заяви були зроблені без тиску, це свідомий вибір, - залишатися на підконтрольній території - саме з цією метою здійснюється процес верифікації. Вже завершено процес верифікації за списками "ДНР", зараз відбувається верифікація за списками "ЛНР"", - розповів він.

Михайло Чаплига також зазначив, що кількість таких осіб встановлена, цифри є, однак він не уповноважений їх називати.

"Щодо "ЛНР" процес наразі триває. Ці цифри передаються до Мінська, і в рамках Мінського процесу прийматимуться політичні рішення", - підбив підсумок дискусії Чаплига.

Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.