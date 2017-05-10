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В офісі українського омбудсмена повідомили про завершення верифікації за списками бойовиків "ДНР"

10 травня в 18:39

Обробка списків терористів "ЛНР" ще триває.

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Українська сторона і окупанти Донбасу почали процес верифікації
Процес верифікації відмов від переміщення на окуповану територію засуджених громадян за списками терористичної організації "ДНР" завершений, за списками аналогічної організації ""ЛНР" ще триває, повідомив представник уповноваженого з прав людини Михайло Чаплига в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Так, дійсно. Відбувається він за такою ж схемою, як було з "ДНР" - це коли під "парасолькою" ОБСЄ, за участю офісу уповноваженого та за участю матерів цих осіб, відбувається процес верифікації. Мається на увазі, що відбувається спілкування з особами, які попередньо були включені в списки "Л-ДНР" і попередньо висловили незгоду з тим, що вони можуть бути передані тій стороні. Отже, щоб упевнитися, що ці заяви були зроблені без тиску, це свідомий вибір, - залишатися на підконтрольній території - саме з цією метою здійснюється процес верифікації. Вже завершено процес верифікації за списками "ДНР", зараз відбувається верифікація за списками "ЛНР"", - розповів він.

Михайло Чаплига також зазначив, що кількість таких осіб встановлена, цифри є, однак він не уповноважений їх називати.

"Щодо "ЛНР" процес наразі триває. Ці цифри передаються до Мінська, і в рамках Мінського процесу прийматимуться політичні рішення", - підбив підсумок дискусії Чаплига.

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Раніше перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в Тристоронній контактній групі Ірина Геращенко повідомляла, що сотні затриманих і засуджених бойовиків "ДНР" і "ЛНР" категорично відмовляються від переміщення в ОРДЛО.

Представники терористичних "республік" в Мінську категорично відмовилися від залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН до процесу збору цих відмов. В якості альтернативи українська сторона запропонувала задіяти в процесі офіс українського омбудсмена та ОБСЄ.

За матеріалами: 112 Україна
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Теги списки ДНР ЛНР Україна ОБСЄ переміщення бойовики омбудсмен
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