В одеському Будинку профспілок не виявили вибухівки, вхід на Куликове поле знову відкритий

Біля Будинку профспілок затримали одного чоловіка, який агресивно поводився.
При цьому наголошується, що під час евакуації був затриманий один чоловік, який вів себе агресивно і не хотів покидати оточену територію.мінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим поліція евакуювала громадян з Куликова поля, де проходила траурна акція.
Раніше повідомлялося, що в Одесі на Куликовому полі встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів.
Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.УНІАН