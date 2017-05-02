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В одеському Будинку профспілок не виявили вибухівки, вхід на Куликове поле знову відкритий

2 травня в 14:50

Біля Будинку профспілок затримали одного чоловіка, який агресивно поводився.

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На Куликове поле продовжили пускати людей
Думская
Одеське управління Національної поліції повідомило, що в ході обстеження будівлі Будинку профспілок, ніяких вибухових речовин не було виявлено. Поліція відновила допуск людей на Куликове поле і до будинку профспілок.

При цьому наголошується, що під час евакуації був затриманий один чоловік, який вів себе агресивно і не хотів покидати оточену територію.

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Нагадаємо, що в Одесі повідомлялося про мінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим поліція евакуювала громадян з Куликова поля, де проходила траурна акція.

Раніше повідомлялося, що в Одесі на Куликовому полі встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів.

Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Одеса поліція евакуація обстеження
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