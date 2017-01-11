В Одеській області відкрили всі дороги для легкового транспорту

Дороги відкриті після 16.00.

В Одеській області дозволили рух на розчищених дорогах

Оперативний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області прийняв рішення після 16.00 відкрити для руху легкового транспорту всі траси області , про це повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло на своїй сторінці в Facebook.

"Траса Одеса - Рені (М-15) для вантажного транспорту і рейсових автобусів відкрита поки тільки до Білгород - Дністровського. Завтра плануємо зняти всі обмеження руху транспорту на території всієї області!!! Дякуємо за розуміння при обмеженні руху!", - написав Димчогло.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами до ранку 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення в південних і центральних районах Одеської області.