В Одеській області відкрили всі дороги для легкового транспорту

Дороги відкриті після 16.00.
"Траса Одеса - Рені (М-15) для вантажного транспорту і рейсових автобусів відкрита поки тільки до Білгород - Дністровського. Завтра плануємо зняти всі обмеження руху транспорту на території всієї області!!! Дякуємо за розуміння при обмеженні руху!", - написав Димчогло.
Як повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами до ранку 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення в південних і центральних районах Одеської області.DT.UA