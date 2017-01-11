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В Одеській області відкрили всі дороги для легкового транспорту

11 січня в 19:57

Дороги відкриті після 16.00.

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В Одеській області дозволили рух на розчищених дорогах
Оперативний штаб Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Одеської області прийняв рішення після 16.00 відкрити для руху легкового транспорту всі траси області, про це повідомив заступник голови Одеської обласної ради Юрій Димчогло на своїй сторінці в Facebook.

"Траса Одеса - Рені (М-15) для вантажного транспорту і рейсових автобусів відкрита поки тільки до Білгород - Дністровського. Завтра плануємо зняти всі обмеження руху транспорту на території всієї області!!! Дякуємо за розуміння при обмеженні руху!", - написав Димчогло.

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Як повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами до ранку 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення в південних і центральних районах Одеської області.

За матеріалами: DT.UA
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