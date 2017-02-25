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В Одеській області потонуло троє рибалок

25 лютого в 03:51

На риболовлі перебувало близько 100 осіб.

Рыбаки
Троє рибалок провалилися під лід
Під час риболовлі на Дністровському лимані в Одеській області втопилися 3 рибака, повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

"24 лютого о 16.46 в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Надлиманське в Дністровському лимані під час риболовлі провалився під лід і потонули 3 людини", – повідомляється на сайті відомства.

У ДСНС вважають, що причинами події стали: значне підвищення температури до 15 градусів тепла, тривалі опади у вигляді дощу, які пройшли напередодні і призвели до танення і зменшення товщі льоду. Всього протягом дня на риболовлі знаходилося близько 100 рибалок.

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Як повідомлялося, з початку року в Середземному морі потонули більше 200 мігрантів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги риба потонув ДСНС сайт час Одеса область опади тепло
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