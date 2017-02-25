В Одеській області потонуло троє рибалок

На риболовлі перебувало близько 100 осіб.
"24 лютого о 16.46 в Службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Надлиманське в Дністровському лимані під час риболовлі провалився під лід і потонули 3 людини", – повідомляється на сайті відомства.
У ДСНС вважають, що причинами події стали: значне підвищення температури до 15 градусів тепла, тривалі опади у вигляді дощу, які пройшли напередодні і призвели до танення і зменшення товщі льоду. Всього протягом дня на риболовлі знаходилося близько 100 рибалок.
Як повідомлялося, з початку року в Середземному морі потонули більше 200 мігрантів.DT.UA