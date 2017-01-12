В Одеській області перекрили проїзд по двох автошляхах через снігопади

У розчищенні доріг задіяли понад 2,5 тисч осіб та 2 тисячі одиниць техніки.

На Одещині продовжують боротися зі сніговими завалами ДСНС / Facebook

З 12:00 четверга, 12 січня, дві автодороги в Одеській області закриті для руху автомобільного транспорту, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, перекриті дороги Р-71 Одеса – Іванівка – Ананьїв – Піщана – Хащеватое – Колодисте – Рижівка (М-05) та Р-55 Одеса – Вознесенськ – Нижній Буг.

За даними Міністерства інфраструктури, залізничні вокзали і аеропорти працюють у звичайному режимі.

Станом на вечір четверга ув розчищенні автодоріг України задіяно 2 тисячі 661 особа і 2 тисяч 45 одиниць техніки. З 4 січня підрозділами ДСНС із снігових заметів звільнено 2 тисячі 171 автомобіль, в яких знаходилися 5 тисяч 87 осіб.

Нагадаємо, 11 січня оперативний штаб ДСНС Одеської області прийняв рішення після 16.00 11 січня відкрити для руху легкового транспорту всі автодороги області.

Як повідомлялося раніше, у зв'язку з погодними умовами 11 січня було заборонено рух автотранспорту по дорогах місцевого та державного значення у 11 районах Одеської області.