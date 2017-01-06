В Одеській області через негоду знеструмлено 17 населених пунктів

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Над відновленням енергопостачання працюють 28 бригад та 32 одиниці техніки.

Одеська область постраждала від рясного снігопаду ДСНС України

В Одеській області через складнібез електропостачання залишилося 17 населених пунктів у шести обласних районах, повідомила в. о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

"Відключено 17 населених пунктів у 6 районах області:-Ізмаїльський-2 населених пунктів;- Кілійській -1 населений пункт;- Ренійський – 1 населений пункт;- Саратський – 2 населених пунктів;- Татарбунарський – 5 населених пунктів;- Іванівський – 6 населених пунктів", - написала вона в Facebook.

За словами Бобровської, над відновленням енергопостачання від ПАТ "Одесаобленерго" працюють 28 бригад та 32 одиниці техніки.

Раніше повідомлялося, що в Одеській та Миколаївській областях введено обмеження на рух великовантажного автотранспорту. Це пов'язано з тим, що в Україну рухається чорноморський циклон, який, з великою ймовірністю, принесе снігопади й морози.