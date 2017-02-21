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В Одесі затримали військовослужбовця з арсеналом нелегальної зброї

21 лютого в 21:39

У прокуратурі стверджують, що контрактник купив автомати в зоні АТО, щоб відвезти їх до Києва.

автоматы оружие
СБУ вилучила у одеського контрактника 12 автоматів і снайперську гвинтівку
Анатолій Матіос/Facebook
Співробітники СБУ та військової прокуратури затримали в Одесі військовослужбовця однієї з частин Військово-морських сил, який, за даними слідства планував незаконно перевезти до Києва 12 автоматів Калашникова і гвинтівку СВД для використання під час масових акцій в центрі столиці.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 21 лютого, контрактник придбав зброю в зоні АТО нібито для "Одеської народної республіки". Після допиту стало відомо, що контрактник збирався везти зброю сьогодні вночі до Києва для застосування на Майдані.

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Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ виявили п'ять схованок із боєприпасами в Іванівці та Широкиному Донецької області, а також в Старобільську, Лимані та Муратовому в Луганській області.

Під час обшуку були вилучені зі схронів два протитанкових гранатомети РПГ-26І, мінометна міна, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду і більше тисячі патронів різного калібру.

За матеріалами: DT.UA
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Теги зброя АТО Одеса Матіос СБУ прокуратура
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