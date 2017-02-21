В Одесі затримали військовослужбовця з арсеналом нелегальної зброї

У прокуратурі стверджують, що контрактник купив автомати в зоні АТО, щоб відвезти їх до Києва.

СБУ вилучила у одеського контрактника 12 автоматів і снайперську гвинтівку Анатолій Матіос/Facebook

Співробітники СБУ та військової прокуратури затримали ввійськовослужбовця однієї з частин Військово-морських сил, який, за даними слідства планував незаконно перевезти до Києва 12 автоматів Калашникова і гвинтівку СВД для використання під час масових акцій в центрі столиці.

Як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 21 лютого, контрактник придбав зброю в зоні АТО нібито для "Одеської народної республіки". Після допиту стало відомо, що контрактник збирався везти зброю сьогодні вночі до Києва для застосування на Майдані.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ виявили п'ять схованок із боєприпасами в Іванівці та Широкиному Донецької області, а також в Старобільську, Лимані та Муратовому в Луганській області.

Під час обшуку були вилучені зі схронів два протитанкових гранатомети РПГ-26І, мінометна міна, вісім гранатометних пострілів, десять гранат, один кілограм пластиду і більше тисячі патронів різного калібру.