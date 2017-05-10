В Одесі затримали кримінального авторитета

Злочинця можуть депортувати.

В Одесі затримали "авторитета"

В Одесі правоохоронці затримали кримінального авторитета на прізвисько "Гуга", повідомив начальник головного управління Нацполіції Одеській області Дмитро Головін.

"Сьогодні затриманий кримінальний авторитет Серго (" Гуга"), який перебував нелегально в країні, і, ймовірно, також прибув, щоб взяти участь в урочистостях. Одеса - не місце для злодійських сходок", - зазначив Головін.

Зараз вирішується питання про депортацію злочинця. Представник правоохоронних органів уточнив, що Сергій Глонти ( "Гуга"), 1971 р., - один з авторитетних "злодіїв у законі". Він був неодноразово судимий, у тому числі за підробку документів, незаконні операції з наркотиками тощо. "Коронували" його в 1995 році в Москві, в СІЗО № 2 "Бутирка".

У червні 2016 Глонти був затриманий співробітниками столичної поліції за орієнтуванням угорських правоохоронців, які підозрювали "Гугу" в шахрайстві з метою незаконного отримання громадянства Угорщини.

Співробітники поліції в Одеській області викрили 78-річного "злодія в законі" по кличці "Полтава", передає прес-служба регіонального управління поліції.