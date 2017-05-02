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В Одесі вшановують пам'ять загиблих 2 травня 2014 року

2 травня в 07:05

У ході масових заворушень загинуло 48 чоловік.

Одесса 2 мая
2 травня 2014 року в ході масових заворушень загинуло 48 осіб
Думская.нет
В Одесі вшановують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

Протистояння почалося після того, як на Олександрівському проспекті зібралася група озброєних бойовиків, які зупинили марш "За єдину Україну". Почалася бійка, що поширилася на сусідні вулиці.

Очевидці стверджують, що перший загиблий з числа проукраїнських мітингувальників помер від кульових поранень, завданих з автоматичної зброї. На вулиці Преображенській, де він помер, вже через кілька хвилин лежали квіти. Обидві сторони активно зводили барикади зі сміттєвих контейнерів і парканів, закидали опонентів бруківкою, коктейлями Молотова. При цьому сепаратисти стріляли в одеситів з автоматичної зброї під прикриттям кордонів міліції.

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Після цього епіцентр подій перемістився на Куликове поле, де було встановлено наметове містечко антимайдану. Прихильники сепаратистів сховалися в Будинку профспілок, з даху періодично летіли коктейлі Молотова і стріляли з вогнепальної зброї. Після цього в будівлі почалася пожежа. Пожежна машина, за даними очевидців, приїхала через півгодини. Проукраїнські активісти, які весь цей час залишалися зовні, намагалися допомогти вибратися тим, хто забарикадувався всередині.

Через кілька днів затримали головних фігурантів екстремістських організацій, а також кілька співробітників міліції.

Мер Одеси Геннадій Труханов оголосив 2 травня днем пам'яті загиблих в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня 2014 року. У зв'язку з цим у місті рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Одеса загиблі пам'ять
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