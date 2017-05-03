В Одесі на заходах 2 травня затримали 14 осіб

На Куликове поле 2 травня прийшли до 1,5 тис. осіб.
"Всього було затримано 14 осіб, з яких двоє - затримано вранці в районі Соборної площі, решта були затримані біля Куликова поля. Один чоловік був затриманий за холодну зброю, у двох затриманих виявили наркотики, інші - дрібне хуліганство ", - повідомив Яровий.
За його словами, на Куликове поле 2 травня прийшли до 1,5 тис. осіб.
Нагадаємо, що в Одесі повідомлялося про мінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим поліція евакуювала громадян з Куликова поля, де проходила траурна акція.
Раніше повідомлялося, що в Одесі на Куликовому полі встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів.
Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.Думская