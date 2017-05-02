В Одесі евакуювали людей з Куликового поля через повідомлення про мінування Будинку профспілок

Поліція перевіряє інформацію про замінування.
Людей вивели за оточення, і тепер вони очікують перевірки інформації про замінування. Раніше в Одесі повідомляли про "замінування" Університету Мечникова і Політехнічного інституту.встановлені металошукачі і патрулюють посилені поліцейські наряди. Будь-який бажаючий може відвідати Куликове поле з 7 ранку, пройшовши через металошукачі і не проносячи підозрілих предметів.
Раніше повідомлялося, що в Одесі шанують пам'ять загиблих у трагедії 2 травня 2014 року, коли в ході масових заворушень загинули 48 людей і ще 200 постраждали. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.112 Україна