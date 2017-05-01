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В Одесі біля Куликова поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою

1 травня в 11:17

Правоохоронці вилучили речі і ведуть перевірку по цій справі.

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Біля Одеського залізничного вокзалу знайшли рюкзак з вибухівкою
Національна поліція України
В Приморському районі Одеси, недалеко від Куликова поля та залізничного вокзалу поліція виявила рюкзак з вибухівкою. В рюкзаку були виявлені гранати "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумулятор і тротилову шашку ТШ-400, повідомляється на сайті Нацполіції в Одесі.

Виявлені боєприпаси вилучено та йдуть на експертизу. Поліція веде перевірку обставин цієї ситуації.

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Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Одеса поліція Україна гранати боєприпаси
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