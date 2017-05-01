В Одесі біля Куликова поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою

Правоохоронці вилучили речі і ведуть перевірку по цій справі.
Виявлені боєприпаси вилучено та йдуть на експертизу. Поліція веде перевірку обставин цієї ситуації.провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.DT.UA