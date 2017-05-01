В Одесі біля Куликова поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою

Правоохоронці вилучили речі і ведуть перевірку по цій справі.

Біля Одеського залізничного вокзалу знайшли рюкзак з вибухівкою Національна поліція України

В Приморському районі Одеси, недалеко від Куликова поля та залізничного вокзалу поліція виявила рюкзак з вибухівкою. В рюкзаку були виявлені гранати "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумулятор і тротилову шашку ТШ-400, повідомляється на сайті Нацполіції в Одесі.

Виявлені боєприпаси вилучено та йдуть на експертизу. Поліція веде перевірку обставин цієї ситуації.

Раніше в СБУ повідомляли, що в перших числах травня провокаційні проросійські акції не виключені також у Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі відбулися великі масові зіткнення за участю прихильників єдності України і проросійських активістів. Під час масових заворушень загинули 48 людей і постраждали більше 200. Більшість загинули в Будинку профспілок під час пожежі.