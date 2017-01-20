В ОБСЄ заявляють про загострення ситуації в зоні АТО

Активізація обстрілу сталася після різдвяних свят.
"Після відносного затишшя у новорічний і різдвяний період, ті, хто віддає перевагу загрозам і застосуванню сили, знову підриває безпеку жителів Донецької і Луганської областей", - йдеться в заяві.
За словами Апакана, ситуація на Донбасі погіршується, сторони конфлікту порушують перемир'я, від чого страждає мирне населення з обох сторін лінії розмежування.
Сайдик, у свою чергу, заявив, що Тристороння контактна група буде продовжувати намічену лінію, незважаючи на відсутність політичної волі сторін.
Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року в Донбасі повинен був діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілу на період новорічних і різдвяних свят. Однак він неодноразово порушувався.Радіо Свобода