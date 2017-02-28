В ОБСЄ заявили про можливість більш серйозного загострення ситуації в Донбасі

Ситуація може бути гіршою, ніж під Авдіївкою, вважають в ОБСЄ.

В ОБСЄ розповіли про нові загрози для Донбасу Deutsche Welle (Русская редакция)

До тих пір, поки уздовж лінії зіткнення на сході України буде зберігатися заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння, в Донбасі не можна виключити можливість нової ескалації конфлікту, яка може бути потужнішою, ніж під Авдіївкою. Таку думку в інтерв'ю "Радіо Свобода" висловив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.

"Нових спалахів насильства не можна виключити в нинішній ситуації, хіба би щось кардинально змінилося в нинішньому накопиченні важкого озброєння поблизу лінії зіткнення. Ми знаємо, що це зброя там далі присутня, і поки це триває, нова ескалація конфлікту залишається ймовірною. Це може статися в будь-який день, тому що його використовували і будуть використовувати і в подальшому, якщо буде зберігатися такий рівень напруги та недовіри", – сказав Хуг.

Щоб не виникло нового загострення, сторони конфлікту повинні від подальшого наступу і зближення, а також збільшити дистанцію між собою на лінії розмежування, вважає представник ОБСЄ.

"Слід припинити зближення і настання одних на інших, а, навпаки, треба збільшити між собою дистанцію. Це дасть можливість встановити режим тиші" і зробить ситуацію більш передбачуваною. Тому що нинішня непередбачуваність якраз і викликана надмірною близькістю між позиціями і присутністю важких озброєнь. Збільшення кількості і тривалість боїв за останні 4-8 тижнів як раз і є наслідком такої ситуації", – заявив Хуг.

Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі наголосили на необхідності повного виконання Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальній моніторинговій місії (СММ) ОБСЄ слід підтвердити такий відвід.