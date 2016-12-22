В ОБСЄ відзначають зростання використання важкого озброєння в Донбасі

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг відзначив збільшення кількості обстрілу в зоні АТО, а також розповів про те, що більшість з них ведеться з важкого озброєння.

За словами Олександра Хуга, обстрілів з важкої зброї стало на 300% більше osce.org

Протягом минулого тижня в зоні проведення антитерористичної операції різко зросла кількість обстрілів, в порівнянні з тижнем до того, повідомив на брифінгу перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Брифінг пройшов у четвер, 22 грудня, повідомляє "Українська правда"

За словами Хуга, загальна кількість випадків порушення режиму тиші зросла на 75%. У той час як використання забороненого Мінськими угодами важкого озброєння – на 300%.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували мінімум 985 вибухів внаслідок мінометних та артилерійських обстрілів, ведення вогню з танків і реактивних систем залпового вогню. За тиждень до того було зафіксовано всього 242 аналогічних вибухів.

При цьому 843 вибухи були зафіксовані на вихідних в районах на південь і південний схід від Світлодарська. Заступник голови СММ ОБСЄ зазначив, що на цей напрям припадає приблизно половина всіх випадків порушення режиму тиші.

"За цими сухими фактами криється колосальне підвищення рівня насильства", – підкреслив Хуг.

У неділю за 6 годин спостерігачі ОБСЄ чули 700 вибухів, 680 з яких оцінили як постріли артилерії калібром 122 мм, а 20 - як танкові вибухи.

В підконтрольному "ДНР" Дебальцевому, спостерігачі в ніч суботи чули 12 пострілів із реактивних систем залпового вогню. На наступний день – ще 43 таких постріли, а крім того ще 1900 вибухів невизначеного походження.

"Бойова активність досі не згасає в районі Світлодарська та Дебальцевого. Тільки вчора зафіксували понад 1100 вибухів. Патрулі змушені були відступити, і до кінця не впевнені, що зараз там відбувається", – повідомив він.

За попередній тиждень, за словами Хуга, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували лише 15 розривів мінометних мін у цьому секторі.

На ділянку Авдіївка – Ясинувата – Донецький аеропорт припадає чверть від загальної кількості всіх насильницьких дій, скоєних минулого тижня. Ситуація була особливо важкою в п'ятницю – перебуваючи в центрі Донецька, спостерігачі чули 504 вибухи на відстані 6-10 км на північний захід.

Інші порушення зафіксовані біля Маріуполя, Горлівки, у західній частині Луганської області та на західній і південно-західній околиці Донецька. Там було зафіксовано істотне погіршення ситуації, подібної на даній ділянці не виникало з серпня цього року.

За словами Олександра Хуга, з початку року не було жодного дня, за винятком 1 вересня, який не обходився б без порушення режиму тиші, а за весь рік зафіксовано понад 300 тисяч порушень. Більшість з них – із застосуванням забороненого озброєння.

У понеділок спостерігачі в підконтрольному Україні Луганському бачили свіжу вирву в 150 м від дитячого садка, одне з вікон якого було вибито вибуховою хвилею. Тоді ж вони чули розрив двох мін у 500 м від них.

Тижнем раніше спостерігачі були в підконтрольній бойовикам "ДНР" Саханці, і там виявили вирву від 120 мм артилерійського снаряду в 20 м від школи.

Хуг також повідомив про те, що на КПВВ "Майорск" у середу спостерігачі бачили тіло чоловіка, який загинув від пострілу в голову кількома годинами раніше. В цілому ж з січня по листопад зафіксовано 83 летальних випадки і 305 випадків поранення цивільного населення.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основних проблемних питаннях деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деоккупация: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".