В ОБСЄ підтвердили дев'ять епізодів загибелі мирних жителів Донбасу в результаті боїв за Авдіївку

Причиною ескалації конфлікту стала близькість сторін та наявність у прифронтовій зоні важкого озброєння, вважає заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг.

В ОБСЄ розповіли про втрати серед мирного населення в результаті боїв під Авдіївкою Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

В період з 29 січня по 9 лютого Спеціальна моніторингова місіязафіксувала 50 епізодів, в яких від обстрілів по обидві сторони лінії розмежування на Сході України постраждали мирні жителі. 9 подібних випадків мали летальні наслідки.

Про це у своїй статті для DT.UA пише перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на сході України Олександр Хуг. За його словами, в результаті загострення ситуації під Авдіївкою мирне населення опинилося "між двох вогнів".

"З 29 січня по 9 лютого ми, СММ ОБСЄ, підтвердили 50 випадків, коли в результаті обстрілу постраждали мирні жителі Донецької області по обидві сторони лінії зіткнення. З цих 50 випадків 9 були з летальним результатом. Що б там людей не поділяло, страждають всі однаково", – йдеться в статті.

Хуг вказує, що до ескалації конфлікту під Авдіївкою призвели два чинники: близькість позицій сторін і наявність у прифронтовій зоні важкого озброєння.

"Щодня наші спостерігачі фіксують заборонене озброєння. Лише у п'ятницю, наприклад, з обох сторін лінії зіткнення вони бачили 12 гаубиць, два протитанкових ракетних комплекси і чотири танки. Кожен день спостерігачі бачать позиції сторін, розташовані в небезпечній близькості один від одного. Іноді відстань між протиборчими сторонами настільки мала, що вони знаходяться у зоні видимості одне одного", – констатує він.

Нагадаємо, 29 січня ситуація в зоні АТО загострилася: противник почав масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого, водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки було відновлено, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі сади.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".