В новому році Росія посилить своє угруповання військ біля кордонів України

Кремль також має намір продовжувати програму переозброєння та посилювати свою військову присутність в Арктиці.

Росія буде нарощувати свої війська на західному та південно-західному напрямках

В наступному році зусилля російського військового відомства будуть зосереджені на посиленні угруповань військ ЗС РФ на західному, південно-західному та арктичному стратегічному напрямках, заявив глава Міноборони РФ

"У 2017 рік Міністерству оборони належить вирішити низку пріоритетних завдань. Насамперед, продовжити нарощування бойових можливостей збройних сил, вжити заходів щодо посилення угруповань військ на західному, південно-західному та арктичному стратегічному напрямку", - цитує УНІАН його заяву на засіданні розширеної колегії Міноборони.

Шойгу також розповів, що в 2017 році оснащеність російських військ новим озброєнням повинна скласти більше 60%.

Раніше повідомлялося, що в нинішньому році Кремль реалізував свої плани по створенню трьох нових дивізій в Західному та Південному військових округах РФ.

Збройні сили РФ заверщили формування двох нових мотострілкових дивізій з підрозділами в Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях. У той же час, 150 мотострілецька дивізія була введена в дію в Ростовській області.

Раніше видання The National Interest писало, що надмірна мілітаризація лише нашкодить боєздатності російської армії через нестачу резервістів та скромні можливості російської економіки.