В новому році Росія посилить своє угруповання військ біля кордонів України

Кремль також має намір продовжувати програму переозброєння та посилювати свою військову присутність в Арктиці.
"У 2017 рік Міністерству оборони належить вирішити низку пріоритетних завдань. Насамперед, продовжити нарощування бойових можливостей збройних сил, вжити заходів щодо посилення угруповань військ на західному, південно-західному та арктичному стратегічному напрямку", - цитує УНІАН його заяву на засіданні розширеної колегії Міноборони.
Шойгу також розповів, що в 2017 році оснащеність російських військ новим озброєнням повинна скласти більше 60%.
Раніше повідомлялося, що в нинішньому році Кремль реалізував свої плани по створенню трьох нових дивізій в Західному та Південному військових округах РФ.
Збройні сили РФ заверщили формування двох нових мотострілкових дивізій з підрозділами в Білгородській, Воронезькій та Смоленській областях. У той же час, 150 мотострілецька дивізія була введена в дію в Ростовській області.
Раніше видання The National Interest писало, що надмірна мілітаризація лише нашкодить боєздатності російської армії через нестачу резервістів та скромні можливості російської економіки.УНІАН