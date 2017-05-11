В Нацполіції хочуть перевірити інформацію з документального фільму про вбивство Шеремета

З цього приводу буде скликана слідча група, яка веде цю справу.

Документальний фільм про вбивство Шеремета приєднають до розслідування Нацполіції та перевірять факти RFERL.org

Голова Національної поліції Сергій Князєв розповів, що хоче перевірити і долучити до кримінальної справи документальний фільм-розслідування журналістів про. З цього приводу Князєв скликав у четвер 11 травня на нараду слідчу групу Національної поліції, яка займається справою про вбивство Шеремета, пише " Українська правда ".

Під час цієї наради, група обговорить помилки слідства і вивчить факти, які виявили журналісти.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.