В Нацполіції хочуть перевірити інформацію з документального фільму про вбивство Шеремета

З цього приводу буде скликана слідча група, яка веде цю справу.
Під час цієї наради, група обговорить помилки слідства і вивчить факти, які виявили журналісти.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.
У лютому міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідство встановило людей, які могли бути причетні до вбивства Шеремета, а також можливих свідків злочину. У той же час, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено.Українська правда