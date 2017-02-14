В НАБУ заявили про блокування розслідування "справи МАУ" Генпрокуратурою

За період розслідування справи борг МАУ перед державою перевищив 282 млн грн.

Підготовлені НАБУ підозри фігурантам справи МАУ все ще не погоджені САП "DELO.UA" САП блокують розслідування справи про заволодіння службовцями авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) коштами держбюджету, за сприяння чиновників Державіаслужби. Генпрокуратура іблокують розслідування справи про заволодіння службовцями авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) коштами держбюджету, за сприяння чиновників Державіаслужби.

Про це йдеться у відповіді Національного антикорупційного бюро на запит DT.UA стосовно розслідування даного провадження.

Зокрема, у документі вказується, що детективи НАБУ сформували та направили на погодження до САП повідомлення про підозри стосовно "екс-керівника Державіаслужби, президента МАУ та головного бухгалтера компанії" щодо заволодіння державними коштами на суму майже у 150 млн.грн.

"Зазначені проекти повідомлень про підозру прокурором не погоджені. Таку бездіяльність прокурора оскаржено в порядку ст.311 та ст.312 КПК України. За результатами розгляду скарги Генеральним прокурором України визнано законною бездіяльність прокурорів", - сказано в документі.

Крім того, з посиланням на офіційного листа від Державіаслужби, в НАБУ підтвердили інформацію DT.UA про те, що за час розслідування справи, борг компанії МАУ перед державою виріс до понад 282 млн грн.

Як відомо, антикорупційні правоохоронні органи розслідують провадження щодо фактів зловживання службовим становищем посадових осіб Державіаслужби з метою одержання неправомірної вигоди для окремих приватних авіаперевізників, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Улітку 2016р. співробітники НАБУ та САП провели обшуки приміщення компанії "Міжнародні авіалінії України" для вилучення документів, що підтверджують заборгованість компанії 150 млн.грн. державі Україна шляхом несплати до бюджету авіаційних зборів розміром у 2 долари, які МАУ стягувала з кожного пасажира у період з січня 2014р. по грудень 2016р. Тоді ж компанія МАУ заявила, що готова сплатити борг, якщо розмір і правомірність стягування зборів до держбюджету в іноземній валюті буде підтверджена судовим рішенням.

Назар Холодницький в інтерв'ю DT.UA заявляв, що його відомство не погоджує повідомлення про підозри у даній справі, оскільки має питання щодо суми збитків, їх нарахування та оскарження. У листопаді глава САПв інтерв'ю DT.UA заявляв, що його відомство не погоджує