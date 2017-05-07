В київському супермаркеті сталася стрілянина

Поранений охоронець магазину.
Інцидент стався в Печерському районі на площі Спортивнійї.
За попередньою інформацією, злочинець взяв з полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету попросила його пройти в службове приміщення.
У ньому чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця в живіт. Потерпілий був доставлений в лікарню.
Правоохоронці затримали зловмисника 1969 року, зброю вилучили. Планується відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 26 вересня 2012 року в київському ТРЦ "Караван" на Оболоні охоронці гіпермаркету помітили чоловіка, який намагався вкрасти флеш-карту пам'яті. Для з'ясування обставин вони запросили його в підсобне приміщення. Під час бесіди чоловік дістав пістолет і розстріляв чотирьох осіб. Троє померли на місці і тільки один, незважаючи на отримані важкі поранення, вижив.
Вбивцею виявився уродженець Львівської області 1974 року народження по імені Ярослав Мазурок.
Через півтора місяця після трагічних подій, 7 листопада, недалеко від станції метро "Сирець" у Києві його виявили мертвим. За даними міліції, причиною смерті стало вогнепальне поранення в область скроні. Офіційна версія – самогубство.DT.UA