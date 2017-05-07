В київському супермаркеті сталася стрілянина

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Поранений охоронець магазину.

У Києві вистрілили в охоронця Андрій Товстиженко, DT.UA

У Києві відвідувач супермаркету вистрілив в охоронця з вогнепальної зброї , в результаті чого той отримав поранення в живіт, повідомила прес-секретар поліції Києва Наталія Блищик на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався в Печерському районі на площі Спортивнійї.

За попередньою інформацією, злочинець взяв з полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету попросила його пройти в службове приміщення.

У ньому чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця в живіт. Потерпілий був доставлений в лікарню.

Правоохоронці затримали зловмисника 1969 року, зброю вилучили. Планується відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 26 вересня 2012 року в київському ТРЦ "Караван" на Оболоні охоронці гіпермаркету помітили чоловіка, який намагався вкрасти флеш-карту пам'яті. Для з'ясування обставин вони запросили його в підсобне приміщення. Під час бесіди чоловік дістав пістолет і розстріляв чотирьох осіб. Троє померли на місці і тільки один, незважаючи на отримані важкі поранення, вижив.

Вбивцею виявився уродженець Львівської області 1974 року народження по імені Ярослав Мазурок.

Через півтора місяця після трагічних подій, 7 листопада, недалеко від станції метро "Сирець" у Києві його виявили мертвим. За даними міліції, причиною смерті стало вогнепальне поранення в область скроні. Офіційна версія – самогубство.