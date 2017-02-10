В Києві створять парк "Почайна"

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Парк розміститься в Оболонському районі.

Київрада проголосувала за створення одного парку і чотирьох скверів КМДА

Київська міська рада підтримала створення парку культури і відпочинку "Парк Почайна", повідомляється в рішенні ради.

Згідно з рішенням, земельній ділянці орієнтовною площею 10,10 га, розташованого вздовж річки Почайна до затоки Вовкуватий між проспектом Степана Бандери та вулицею Електриків в Оболонському районі, надається особливий охоронний статус.

Також депутати проголосували за створення в столиці ще чотирьох скверів: вул. Правди навпроти будинків 70-76 у Подільському районі; вул. Вишняківська, між будинками 5, 5А, 5Б у Дарницькому районі; вул. Вишняківська, 8 у Дарницькому районі; перетин вул. Вишгородською та вул. Резервною в Оболонському районі.

Раніше Київська міська рада дала дозвіл на розробку проекту землеустрою відведення земельної ділянки Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності. Рішення підтримали 103 депутата.