В Києві пройшла урочиста реєстрація "шлюбу за добу"

Пілотний проект "Шлюб за добу" планують зробити національним.

В Києві реєстрували "шлюб за добу"

В президентській ложі головної спортивної арени країни НСК "Олімпійський" відбулася урочиста церемонія реєстрації шлюбу в рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України "Шлюб за добу".

Міністр юстиції України Павло Петренко привітав молодят з одруженням.

"Зараз я можу офіційно сказати, що це вже не пілотний, а національний проект. Тому що в понад 20 українських містах українські громадяни й українські молоді пари можуть у будь-який час, коли вони прийняли таке рішення - створити свою сім'ю, і це рішення залежить тільки від них двох, не від бюрократа, не від співробітника Міністерства юстиції, не від черг, а від того, що їх серця прийняли таке рішення - обрали дату і зареєстрували свої стосунки. Створили сім'ю", - заявив міністр юстиції.

За його словами, за період дії пілотного проекту понад 5 тис. українських пар зареєструвало шлюб за добу.

"Ми два тижні тому також ініціювали перед українським парламентом ідею внести зміни в законодавство для того, щоб ця ініціатива стала нормою і стала частиною українського законодавства, а не пілотним проектом", - заявив міністр.

Раніше Мін'юст запустив у Києві проект реєстрації шлюбу за добу. З 15 серпня швидка реєстрація шлюбів стала можливою в офіційному сервісному центрі "Готово".