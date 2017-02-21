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В Києві очікуються мокрий сніг та сильні пориви вітру

21 лютого в 10:05

Міська влада рекомендує пішоходам триматися подалі від дерев, рекламних щитів та ліній ЛЕП.

Дорога дождь
Сьогодні в Києві буде йти сніг з дощем
За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні Києві очікується мокрий сніг та дощ, а також пориви вітру, що можуть досягати 15-20 м/с. Денна температура повітря складе 2-4 градуси тепла, повідомляє прес-служба КМДА.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження КМДА у зв'язку з цим рекомендує жителям столиці щільно закривати вікна будинків, а також прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні.

Пішоходам рекомендується триматися подалі від рекламних щитів, ЛЕП і дерев, а водіям – бути уважними на дорогах.

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За даними Центральної геофізичної обсерваторії середньомісячна температура повітря січня в Києві склав -4,9° морозу, що перевищує кліматичну норму менш ніж на 1 градус. Опадів у Києві випало 32 мм, що склало 67% кліматичної норми.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ температура повітря
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