В Кіровоградській області викрили злочинне угруповання "Білі леви"

Банда вчиняла розбої і займалася вимаганням під виглядом боротьби з педофілією.

У Кропивницького затримали членів жорстокої банди

Прокуратура і СБУ припинили діяльність злочинного угруповання White Lions (Білі леви), яко діяло на території Кіровоградської області і в місті Кропивницький.

Банда складалася з футбольних фанатів, а очолювали її двоє співробітників установи по виконанню покарань. Угрупування здійснювало грабежі, розбої і займалося здирництвом.

"Злочини здійснювалися під гаслами боротьби з потенційними педофілами. При цьому одним з потерпілих виявився неповнолітній, якого "Білі леви" жорстоко побили і принизили, знявши все це на камеру і виклав відео зі знущаннями в Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Наслідок на даний момент встановило 14 постраждалих. Задокументовано також ряд фактів злочинних дій учасників "Білих левів" (цинічного побиття людей з подальшим вимаганням грошей від постраждалих, щоб відео знущань не потрапило в мережу).

У підозрюваних виявлено та вилучено знаряддя скоєння злочинів (бейсбольні біти, балаклави, смартфони, планшети та комп'ютерна техніка, яка використовувалася для організації та координації дій учасників). Крім того, вилучено емблеми угруповання, схоже на свастику, грошові кошти. Зібрані також показання свідків і потерпілих осіб, є результати судово-медичних експертиз.

Затримано 9 членів угруповання, їм повідомлено про підозру у ч. 3 ст. 189 (вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, нещодавно у Києві та Київській області співробітники поліції і прокуратури затримали 15 учасників злочинного угруповання, які містили мережу борделів.