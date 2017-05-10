В Ізмаїлі сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї

Госпіталізовано чотири людини.

В Ізмаїлі сталася стрілянина newsinfo.am

В Ізмаїлі в результаті бійки із застосуванням вогнепальної зброї госпіталізовано 4 людини, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"В ході першочергових слідчих дій встановлено, що постраждалі відпочивали в барі. В одній з компаній була дівчина. При виході із закладу інша група відпочиваючих не пропустила її, прищемив пальці дверима", - повідомили в поліції.

Супутник потерпілої, зателефонувавши своєму знайомому, покликав його на допомогу. Коли той приїхав, опоненти почали його бити, після чого він дістав пістолет і попередив, що буде стріляти. Однак нападники, не відреагувавши на попередження, продовжили гонитву. Тікаючи, чоловік зробив кілька пострілів у бік переслідувачів. Останні вибили з його рук зброю і сильно побили.

В результаті, четверо постраждалих госпіталізовані в центральну районну лікарню з різними пораненнями. Двом з них заподіяні тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення живота, обличчя та грудної клітини.

В даний час правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців події. За злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Раніше в Києві відвідувач супермаркету вистрілив в охоронця з вогнепальної зброї, в результаті чого той отримав поранення в живіт.