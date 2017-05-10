Топ Новини
<
>

В Ізмаїлі сталася бійка із застосуванням вогнепальної зброї

10 травня в 23:41

Госпіталізовано чотири людини.

Стрельба, пистолет, оружие, дуло
В Ізмаїлі сталася стрілянина
newsinfo.am
В Ізмаїлі в результаті бійки із застосуванням вогнепальної зброї госпіталізовано 4 людини, повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

"В ході першочергових слідчих дій встановлено, що постраждалі відпочивали в барі. В одній з компаній була дівчина. При виході із закладу інша група відпочиваючих не пропустила її, прищемив пальці дверима", - повідомили в поліції.

Супутник потерпілої, зателефонувавши своєму знайомому, покликав його на допомогу. Коли той приїхав, опоненти почали його бити, після чого він дістав пістолет і попередив, що буде стріляти. Однак нападники, не відреагувавши на попередження, продовжили гонитву. Тікаючи, чоловік зробив кілька пострілів у бік переслідувачів. Останні вибили з його рук зброю і сильно побили.

В результаті, четверо постраждалих госпіталізовані в центральну районну лікарню з різними пораненнями. Двом з них заподіяні тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення живота, обличчя та грудної клітини.

В даний час правоохоронці встановлюють усіх свідків та очевидців події. За злочин передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Читайте також: Бажання США знайти спільну мову з Росією не вплине на Україну – Клімкін

Раніше в Києві відвідувач супермаркету вистрілив в охоронця з вогнепальної зброї, в результаті чого той отримав поранення в живіт.

За матеріалами: УНІАН
Читайте також
Теги зброя вогонь Ізмаїл поранення поліція посол бійка клітина груди обличчя лікарня центр
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.46
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...