Інтерпол до кінця січня розгляне питання про поновлення розшуку Януковича

Швидкому вирішенню питання заважає активна позиція захисників президента-втікача.

Голова українського бюро Інтерполу анонсував відновлення пошуків Януковича МВС

НачальникВасиль Неволя під час прес-конференції повідомив про те, що організація розгляне питання відновлення міжнародного розшуку президента-втікача Віктора Януковича.

Орієнтовна дата розгляду питання – 26-29 січня.

"Я так думаю, що до кінця поточного місяця буде рішення (про поновлення розшуку Януковича – ред.). Засідання комісії (з контролю за файлами Інтерполу) буде 26 - 29 січня. За інсайдерською інформацією, дане питання буде розглянуто", - зазначив Неволя.

За словами голови українського бюро Інтерполу, рішення цього питання затягується через активну позицію адвокатів Януковича.

Раніше головний військовий прокурор Анатолій Матіос запідозрив співробітників Укрбюро Інтерполу у сприянні Януковичу і його поплічникам. Крім того, як зазначив Матіос, поплічники Януковича спрямовують частину отриманих злочинних шляхом коштів на фінансування інформаційних агентств в Україні для дискредитації ГПУ.

22 жовтня Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що має намір до кінця поточного року передати до суду справу про злочини у складі організованої групи колишнього президента України Януковича.