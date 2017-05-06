В ФСБ РФ екіпаж українського рятувального катера звинуватили в здійсненні фотозйомки кораблів

Капітан українського судна самостійно взяв курс в напрямку порту Скадовськ, повідомили в російському відомстві.
Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прес-служби Прикордонного управління ФСБ росії по регіону, інцидент стався 23 квітня. За версією російської сторони, після отримання сигналу про "порушення" прикордонний катер вийшов у район, щоб забезпечити безпеку екіпажів російських земснарядів "Амур" та "Печора".
Наголошується, що командир прикордонного катера вийшов у радіоефір і нібито повідомив українському капітану, що подальший рух зазначеним курсом призведе до порушення російського "державного кордону". Капітан українського судна у відповідь заявив, що не порушував кордон і вже йде курсом на порт Скадовськ.
Після цього, як стверджують у ФСБ, капітан українського катера "самостійно ліг на заявлений курс і зник у зазначеному напрямку".
Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що російські кораблі, що базуються в акваторії окупованого Криму, намагалися захопити український катер Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі.РИА Новости