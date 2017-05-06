В ФСБ РФ екіпаж українського рятувального катера звинуватили в здійсненні фотозйомки кораблів

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Капітан українського судна самостійно взяв курс в напрямку порту Скадовськ, повідомили в російському відомстві.

У ФСБ РФ розповіли свою версію інциденту зі спробою захоплення українського катеру

В російськійзаявили, що український рятувальний катер, який ледь не був захоплений російськими кораблями в Чорному морі, нібито здійснював відео - та фотозйомку кораблів.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прес-служби Прикордонного управління ФСБ росії по регіону, інцидент стався 23 квітня. За версією російської сторони, після отримання сигналу про "порушення" прикордонний катер вийшов у район, щоб забезпечити безпеку екіпажів російських земснарядів "Амур" та "Печора".

Наголошується, що командир прикордонного катера вийшов у радіоефір і нібито повідомив українському капітану, що подальший рух зазначеним курсом призведе до порушення російського "державного кордону". Капітан українського судна у відповідь заявив, що не порушував кордон і вже йде курсом на порт Скадовськ.

Після цього, як стверджують у ФСБ, капітан українського катера "самостійно ліг на заявлений курс і зник у зазначеному напрямку".

Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що російські кораблі, що базуються в акваторії окупованого Криму, намагалися захопити український катер Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі.