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В ФСБ РФ екіпаж українського рятувального катера звинуватили в здійсненні фотозйомки кораблів

6 травня в 10:36

Капітан українського судна самостійно взяв курс в напрямку порту Скадовськ, повідомили в російському відомстві.

Спасательный катер
У ФСБ РФ розповіли свою версію інциденту зі спробою захоплення українського катеру
В російській ФСБ заявили, що український рятувальний катер, який ледь не був захоплений російськими кораблями в Чорному морі, нібито здійснював відео - та фотозйомку кораблів.

Як повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву прес-служби Прикордонного управління ФСБ росії по регіону, інцидент стався 23 квітня. За версією російської сторони, після отримання сигналу про "порушення" прикордонний катер вийшов у район, щоб забезпечити безпеку екіпажів російських земснарядів "Амур" та "Печора".

Наголошується, що командир прикордонного катера вийшов у радіоефір і нібито повідомив українському капітану, що подальший рух зазначеним курсом призведе до порушення російського "державного кордону". Капітан українського судна у відповідь заявив, що не порушував кордон і вже йде курсом на порт Скадовськ.

Після цього, як стверджують у ФСБ, капітан українського катера "самостійно ліг на заявлений курс і зник у зазначеному напрямку".

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Раніше в Міністерстві інфраструктури повідомили, що російські кораблі, що базуються в акваторії окупованого Криму, намагалися захопити український катер Морської пошуково-рятувальної служби в Чорному морі.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Україна капітан фсб
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