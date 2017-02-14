В Донбасі воює 36 тисяч російських найманців - ІС

Також на тимчасово окупованих територіях знаходяться сотні російських танків і понад тисячі артилерійських установок.
Так, за даними групи, у лавах бойовиків, станом на 14 лютого, перебувають 36 тисяч російських найманців, з них три тисячі є військовослужбовцями регулярних бойових частин Збройних Сил Російської Федерації.
Крім того, на окупованих територіях колабораціоністами використовуються 380 російських танків і понад 900 бойових броньованих машин (ББМ).
У зоні АТО також є російські артилерійські установки, включно з реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), загальною чисельністю понад тисячу одиниць.
Російських засобів протиповітряної оборони (ППО) на цій ділянці налічується 350 одиниць.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA