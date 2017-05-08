В Донбасі підірвався український військовий

Врятувати пораненого вибухом українського солдата не вдалося.

В АТО підірвався український військовий. Facebook/Міністерство оборони України

Український військовий загинув в зоні АТО через вибух невідомого пристрою. Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

"Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг та голови отримав військовослужбовець однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО", - йдеться у повідомленні штабу на офіційній сторінці у Facebook.

Пораненого доставили в медичний заклад, де військові лікарі боролися за його життя.

"Проведені невідкладні реанімаційні заходи, на жаль, не дали результату. Врятувати життя військовослужбовця не вдалося", - повідомили в штабі.

Раніше повідомлялося, що попередня доба в АТО минула без втрат і поранень для українських сил. В цьому на брифінгу запевнив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко, повідомляє Укрінформ. Вчора штаб повідомляв, що, вчора бойовики застосували під Авдіївкою танк та міномети, сили АТО відкрили вогонь у відповідь. З мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів та кулеметів ворог обстрілював захисників Луганського. З 82 мм мінометів, гранатометів та кулеметів обстрілювали позиції сил АТО біля Верхньоторецького