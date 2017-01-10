В Донбас для приборкання бойовиків завезли "кадирівців" - ЗМІ

Участь "кадирівців" в бойових зіткненнях не зафіксована.

"Кадирівці" в Донбасі контролюють угруповання місцевих бойовиків instagram.com/usman_sesno

На окупованих територіях Донбасу сильно зросла кількість вихідців з Чечні , так званих "кадирівців", які могли прибути сюди для приборкання сепаратистів, що виходять з-під контролю, повідомляє " Українська правда " з посиланням на джерела в контррозвідки СБУ.

За даними видання, в кінці листопада в Донецьку почала помітно зростати кількість бойовиків з шевроном з написом "ПІВНІЧ" і зображенням прапорів РФ і Чеченської Республіки. Підрозділ базується в Донецьку на території колишнього Управління МВС на Донецькій залізниці. Протягом грудня 2016 року початку січня 2017 року їх ряди поповнилися новоприбулими. У Донецьку місцеві називають їх "кадирівцями", оскільки на їхніх автомобілях часто розміщені портрети глави Чеченської Республіки Кадирова. Їх також бачили в Будьонівському районі Донецька та населеному пункті Олександрівка Донецької області.

Крім того, на початку січня в Ясинувату прибув батальйон Внутрішніх військ МВС РФ "Північ", який майже повністю складається з бійців чеченської національності. Згодом бійці батальйону "Північ" були направлені в різні підрозділи НВФ "ДНР" з метою посилення позицій.

Як повідомляє "Українська правда", "кадировців" в бойових зіткненнях не зафіксовані. За оцінкою співрозмовників видання, "підрозділи прибули для боротьби з непідконтрольними окупаційному командуванню озброєними формуваннями на окуповані території Донецької області, залякування місцевого населення з метою уникнення можливих "голодних" бунтів, а також виходу з під контролю російських кураторів місцевих угруповань бойовиків".

Як відомо, у 2006 році під патронатом Рамзана Кадирова були створені батальйони "Північ" і "Південь". Структурно батальйони увійшли до складу 46-ї окремої бригади ВВ МВС РФ. Загальна чисельність обох військових частин склала понад 1200 осіб.

Ще в червні 2014 року секретар Ради національної безпеки України Андрій Парубій повідомляв про те, що в Донецькій і Луганській областях 15-20 тисяч бойовиків. За його словами, половина з них прийшли з Росії - це чеченці з Кавказу, спецназ Росії. Ще половина - місцеві, але частина з них мобилизирована терористами з мирного населення насильно. А в січні 2015-го Дмитро Тимчук заявив, що під час відбиття штурму аеропорту в Донецьку українським військовим вдалося взяти в полон двох бойовиків, які приїхали в Донбас з Чечні.