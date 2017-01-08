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В день Різдва бойовики поранили 6 українських військових

8 січня в 07:36

Ворог веде вогонь на всіх напрямках.

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Бойовики за минулу добу поранили 6 українських військових.
Держприкордонслужба України
 За минулу добу проросійські бойовики 72 рази обстріляли сили АТО, поранивши при цьому шістьох українських солдатів.

Про це сьогодні повідомляє прес-центр АТО на офіційній сторінці у Facebook. Зокрема, на Маріупольському напрямку ворог вів вогонь з 122-міліметрової артилерії по Водяному, а з мінометів різного калібру - по по Мар'їнці, Павлополю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Красногорівку, Мар'їнку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Талаківку, Широкине.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів проросійські сили стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці.

На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстріляли Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.

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Вчора повідомлялося, що в районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення: напад бойовиків вдалося відбити.

Нагадаємо, що 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня
 
Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.
За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики обстріл Україна АТО Донецьк
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