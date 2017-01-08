В день Різдва бойовики поранили 6 українських військових

Ворог веде вогонь на всіх напрямках.
Про це сьогодні повідомляє прес-центр АТО на офіційній сторінці у Facebook. Зокрема, на Маріупольському напрямку ворог вів вогонь з 122-міліметрової артилерії по Водяному, а з мінометів різного калібру - по по Мар'їнці, Павлополю, Широкиному і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики обстрілювали Павлопіль, Красногорівку, Мар'їнку, Гнутове, Старогнатівку, Водяне, Талаківку, Широкине.
На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів проросійські сили стріляли по Троїцькому і Новоолександрівці. З гранатометів і стрілецької зброї - по Лобачевому, Новоолександрівці, Кримському, Станиці Луганській і Новозванівці.
На Донецькому напрямку з 82 міліметрових мінометів і озброєння БМП бойовики обстріляли Троїцьке. З гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку, Майорськ, Новолуганське і Луганське.
Вчора повідомлялося, що в районі Авдіївки відбулося бойове зіткнення: напад бойовиків вдалося відбити.