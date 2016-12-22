Топ Новини
<
>

В чергах на кордоні з Польщею стоять понад тисяча автомобілів

22 грудня в 11:06

Найбільші черги утворилися біля пунктів пропуску "Краковець", "Рава-Руська", "Шегині" та "Ягодин-авто".

граница Польши
Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Краковець"
Polonia
У четвер, 22 грудня, станом на 08:00 в чергах біля контрольних пунктів на україно-польському кордоні стояли 1100 автомобілів, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Краковець" – 250 автомобілів. Також по 200 транспортних засобів стоять на ПП "Рава-Руська", "Шегині" та "Ягодин-авто".

У пунктах пропуску "Угринів", "Грушів" та "Смильныця" – по 70 автомобілів, а в ПП "Устылуг" – 40.

На кордоні з Словакий у пункті пропуску "Ужгород" очікують 15 транспортних засобів. На кордоні з Румунією в пункті пропуску "Порубне" – 40 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною черг немає.

Читайте також: У Польщу з Києва прибув перший тестовий потяг "Інтерсіті+"

Раніше стало відомо, що "Укрзалізниця" запустить "Інтерсіті" у Польщі 23 грудня. Вартість проїзду у вагонах першого класу складе орієнтовно 574 грн, другого класу — 406 грн.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги кордон авто Краковець Польща
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.43
EUR 27.54
Останні новини