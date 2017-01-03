В чергах на кордоні з Польщею стоять понад 800 автомобілів

Найбільші черги утворилися біля пунка пропуску "Рава-Руська".

На кордоні з Угорщиною на ПП “Тиса” стояли 10 автомобілів dpsu.gov.ua

У вівторок, 3 січня, станом на 08:00 в чергах біля контрольних пунктів на україно-польському кордоні стояли 820 автомобілів, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Краковець" – 170 автомобілів і "Рава-Руська" – 200 автомобілів. Також на ПП "Шегині" та "Грушів" очікують оформлення 120, на ПП "Яготин-авто" – 100, на ПП "Угринів" – 40, на ПП "Устилуг" – 50 транспортних засобів і на ПП "Смільниця" - 20.

На кордоні з Угорщиною на ПП "Тиса" стояли 10 автомобілів.

У пунктах пропуску на кордонах зі Молдовою, Словаччиною та Румунією черг немає.

"Укрзалізниця" запустила "Інтерсіті" у Польщі 23 грудня. Вартість проїзду у вагонах першого класу складе орієнтовно 574 грн, другого класу — 406 грн.