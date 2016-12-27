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В чергах на кордоні з Польщею стоять понад 1300 автомобілів

27 грудня в 09:42

Найбільші черги утворилися біля пунка пропуску "Краковець".

граница Польши
Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Краковець"
Polonia
У вівторок, 26 грудня, станом на 08:00 в чергах біля контрольних пунктів на україно-польському кордоні стояли 1345 автомобілів, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Найбільші черги зафіксовані на пункті пропуску "Краковець" – 350 автомобілів і "Рава-Руська" – 300 автомобілів. Також на ПП "Шегині" очікують оформлення 250, на ПП "Смільниця" – 200, на ПП "Угринів" – 100, на ПП "Грушів" – 60, на ПП "Ягодин – авто" - 40 і на ПП "Устилуг" – 45 транспортних засобів.

У пунктах пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною та Румунією черг немає.

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 "Укрзалізниця" запустила "Інтерсіті" у Польщі 23 грудня. Вартість проїзду у вагонах першого класу складе орієнтовно 574 грн, другого класу — 406 грн.

За матеріалами: DT.UA
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Теги авто кордон Польща
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