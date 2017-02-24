В Австралії пообіцяли не визнавати документи з "ДНР" і "ЛНР"

Визнання паспортів ОРДЛО в Росії ще не підстава для їх визнання в Австралії.
"Позиція Австралії щодо поваги суверенітету і територіальної цілісності України залишається незмінною. Австралійські колеги запевнили нас, що Австралія не визнає і не буде приймати ці документи", - повідомили в українському посольстві в Австралії, пише "Укрінформ".
У посольстві також акцентували увагу на тому, що позиція збереження Австралією санкцій проти РФ також залишається без змін, оскільки за результатами парламентських виборів у Росії при владі залишилися ті ж сили і немає причин для зміни політики санкцій.
Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними "документи", що посвідчують особу, а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".Укрінформ