В авдіївській багатоповерхівці спалахнула пожежа, є постраждалі

Власник квартири та його сусідка госпіталізовані до лікарні міста. Квартира вигоріла вщент, ще дві сусідні сильно пошкоджені.

Квартира згоріла, проте її власник майже не постраждав Головне Управління Національної поліції у Донецькій області

багатоповерхівці по вулиці Комунальній близько 4:00 ранку 5 лютого сталася пожежа, повідомляють в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок займання на восьмому поверсі був задимлений весь під'їзд. Поліцейським та рятувальникам вдалося евакуювати власника палаючої квартири та жінку, яка мешкала поверхом вище і з балкону просила про допомогу. Постраждалі доставлені до терапевтичного відділення лікарні Авдіївки.

Пожежу ліквідували. За попередніми даними, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки – через відсутність у місті електропостачання, місцеві мешканці змушені користуватися свічками та підручними освітлювальними засобами, які не завжди відповідають вимогам правил пожежної безпеки.

Внаслідок пожежі квартира вигоріла вщент, також значних ушкоджень зазнали ще дві квартири.

Як зазначають правоохоронці, за останній тиждень це вже друга пожежа в квартирі внаслідок порушення правил безпеки.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим НС, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".