В Авдіївку з евакуації повертаються мирні жителі

Сьогодні двома автобусами в місто повернулися 22 людини.

В Авдіївку повертаються люди Сайт РНБО

Евакуйовані зі зруйнованої обстрілами бойовиківжителі почали повертатися назад, повідомив співробітник Центру військово-цивільного співробітництва, полковник В'ячеслав Раєвський.

"З початком активної фази бойових дій з Авдіївки було вивезено близько 300 людей, як дорослих, так і дітей", - зазначив полковник Ревский.

За словами військового, у неділю, 12 лютого, в Авдіївку повернулося 22 людини, співробітники центру вивезли їх двома автобусами і супроводжували в дорозі.

Біженців прийняли інші міста Донеччини, зокрема, Святогірськ. Мешканці Авдіївки висловили подяку керівникам санаторіїв і пансіонатів, в яких перебували весь цей час, українським військовим, які захищали Авдіївку, а також усім громадянам України, які з початку ескалації збройного конфлікту надсилали гуманітарну допомогу жителям обстрілюваного міста.

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Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про соціальну обстановку в Авдіївці читайте в статті Олени Розвадовської "Діти Авдіївки. Повернення" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".