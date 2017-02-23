В Авдіївці заявили про надлишок гуманітарних продуктів та одягу

Городяни потребують будматеріали для ремонту постраждалих від обстрілів будинків.

Продуктів в Авдіївці вже досить, потрібні будматеріали Міністерство оборони України

Влада Авдіївки просить жителів України не слати в місто гуманітарну допомогу у вигляді одягу та продуктів харчування, оскільки їжі і речей прислали вже в надлишку.

"Продуктові набори вже отримали близько 70% жителів Авдіївки, але на складах залишаються тонни води, кілограми цукерок, мішки з овочами і крупами. Набори, роздані городянам, складаються з печива, макаронів, консервів, чаю і варення. Консервацію не додають - у жителів Авдіївки вистачає і своїх запасів", - наголошується в сюжеті "ТСН".

При цьому в місті відчувається брак будівельних матеріалів для відновлення будинків, зруйнованих через обстріли. Від обстрілу в Авдіївці постраждали близько 400 житлових будинків.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".