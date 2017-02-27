В Авдіївці третю добу поспіль немає світла

Об'єкти соціально-побутової сфери міста, у яких немає власних систем резервного живлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів.

Енергопостачання Авдіївки все ще не відновлено Міністерство оборони України

Станом на 7 ранку 27 лютого централізоване електропостачання, порушене обстрілом бойовиків 24 лютого, як і раніше відсутнє, повідомляють у ДСНС.

Згідно з повідомленням прес-служби відомства, теплопостачання міста, в якому проживає близько 22 тисяч осіб, здійснюється через теплоенергоцентраль Авдіївського коксохімічного заводу. Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з міського резервуара.

Об'єкти соціально-побутової сфери, у яких немає власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 33 співробітники ДСНС і 12 одиниць техніки.

Нагадаємо, через обстріл з боку бойовиків "ДНР" місто Авдіївка Донецької області пізно ввечері в п'ятницю, 24 лютого, залишилося без електропостачання. Також виникли проблеми з централізованим опаленням і зв'язком.

Нагадаємо, вранці 24 лютого водопостачання Авдіївки Донецької області було припинене через пряме попадання снаряду у фільтрувальну станцію.