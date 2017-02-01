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В Авдіївці поранені шестеро мирних жителів — поліція

1 лютого в 13:00

За час обстрілів пошкоджено 38 будівель.

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В Авдіївці з 29 січня поранені шестеро цивільних
Прес-центр АТО/Facebook
З початку обстрілів бойовиками терористичної організації "ДНР" Авдіївки 29 січня, в поліцію надійшли повідомлення про те, що в місті дістали поранення шість мирних мешканців, повідомили в прес-службі ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Наголошується, що за час обстрілів пошкоджено 38 будинків.

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Сьогодні, 1 лютого, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський заявив, що російська сторона в СЦКК надала письмові гарантії припинення вогню.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російської армії порушено тепло- та енергопостачання міста, призупинив роботу коксохімічний завод. Детальніше читайте в матеріалі "Бої під Авдіївкою: головне".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл поліція жителі поранення
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