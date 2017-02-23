В анексованому Криму знову затримали громадянина України

Затриманий був оголошений у федеральний розшук за шахрайство.

ФСБ РФ затримала на кордоні з окупованим Кримом ще одного українця

В окупованому Криму російські прикордонники, повідомляє прес-служба Прикордонного управління ФСБ по Республіці Крим.

Українець був оголошений у федеральний розшук за підозрою в шахрайстві.

"Під час перевірки документів однієї з осіб, які перетинають державний кордон Російської Федерації в пункті пропуску Армянськ, контролер встановив, що українець перебуває у федеральному розшуку за ініціативою ОМВД Росії по місту Судак", - наголошується в повідомленні.

Під час проведення перевірочних заходів було встановлено, що 36-річного чоловіка підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 статті 159 Кримінального кодексу РФ ("Шахрайство").

З затриманого взяли підписку про невиїзд, його справа буде розглянута в судовому порядку.

У серпні 2016 року ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у спрямуванні на територію окупованої Криму диверсантів і веденні "масованих обстрілів".

Одним із затриманих ФСБ українських "диверсантів" виявився 39-річний житель Енергодара Євген Панов, який з 8 серпня не виходив на зв'язок із рідними. При цьому родичів, знайомих і ділових зв'язків у Криму у нього не було.

Згодом в МЗС РФ назвали ім'я іншої особи, схопленої російськими силовиками за нібито "підготовку терактів у Криму". Так, крім Євгена Панова, співробітники ФСБ РФ затримали Андрія Захтея. Обох таємно вивезли з Криму у СІЗО в Москві.